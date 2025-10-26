Malore in mare, sviene durante un'immersione: paura per un sub

Sirolo (Ancona), 26 ottobre 2025 - Malore in mare, sviene durante un'immersione al largo di Sirolo: attimi di paura per un sub. L'uomo è stato portato in ospedale. Il fatto è avvenuto questa mattina a un partecipante di una gara di pesca sportiva. Dopo il malore ha perso momentaneamente i sensi. La motovedetta Cp 310 della Capitaneria di Porto di Ancona, impegnata nelle attività di vigilanza e assistenza alla manifestazione, è intervenuta per prestare soccorso all'uomo, trovato privo di coscienza in acqua.

Il sub è stato recuperato a bordo della motovedetta che lo ha trasferito a porto di Ancona. Ad attendere l'equipaggio in banchina c'era il personale del 118, già allertato dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto. Il personale sanitario ha preso in carico il subacqueo, nel frattempo tornato cosciente, e lo ha portato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stato ricoverato in codice giallo. L'intervento tempestivo della Guardia Costiera, sottolinea la Capitaneria di Porto, "ha consentito di scongiurare conseguenze più gravi, confermando ancora una volta l'importanza della presenza e del costante impegno delle motovedette nel garantire la sicurezza in mare e la tutela della vita umana".