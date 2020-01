Jesi (Ancona), 14 gennaio 2019 – Imbraccia la racchetta e scende in campo per giocare una partita a tennis con l’amico ma accusa un malore e stramazza a terra. E’ accaduto al circolo cittadino oggi pomeriggio poco prima delle 17. L’uomo un settantenne è stato rianimato sul posto e poi trasferito nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Carlo Urbani. Nella struttura di via del Molino sono accorse automedica e ambulanza della Croce Verde e i sanitari accorsi sono riusciti a rianimare l’uomo, appassionato di tennis.

Era sceso da pochi minuti nel campo di terra rossa per giocare con un amico, come era sua abitudine, quando avrebbe avvertito un forte dolore al petto prima di accasciarsi a terra. Era in arresto cardiaco. Arrivati poco dopo in via del Molino i sanitari hanno fatto ripartite il cuore del pensionato e, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. E’ stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva, dove è strettamente monitorato. Le sue condizioni sono particolarmente gravi.