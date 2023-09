Malore, trattore si ribalta: muore a 69 anni

È stato colto da un malore mentre guidava il trattore ed è finito contro un albero, è morto così Floriano Gara, titolare dell’omonima azienda agricola che si occupa di coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi. L’uomo aveva 69 anni. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, immediata l’allerta al personale medico da parte di alcuni automobilisti che hanno notato, passando, il mezzo ribaltato: dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza ma l’uomo era già deceduto. A constatare il decesso sono stati i sanitari del 118 arrivati sul posto con un ambulanza. Sul posto anche la moglie. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi o persone. Inizialmente si era pensato ad un incidente sul lavoro, poi, gli accertamenti effettuati dai carabinieri hanno rilevato che l’uomo è deceduto a causa di un malore. Un incidente che sarebbe potuto trasformarsi in un’altra tragedia se il mezzo agricolo fosse finito sulla carreggiata della provinciale tra Senigallia e Morro d’Alba coinvolgendo altre auto. La salma è stata messa a disposizione della famiglia. Un incidente è occorso martedì ad un 86enne di Barbara che è caduto dall’albero mentre lo stava potando. L’uomo, soccorso è stato subito trasferito all’ospedale di Senigallia. Il personale medico aveva allertato anche un’eliambulanza che fortunatamente non è stata necessaria. Nei giorni precedenti un altro incidente sul lavoro si era verificato in un appezzamento di terra di Trecastelli dove un uomo era caduto procurandosi alcune fratture.