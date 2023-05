Maltempo, crollata anche una porzione di mura storiche a Rosora

Rosora (Ancona), 15 maggio 2023 – crollata una porzione di mura storiche anche nel borgo di Rosora. “Le incessanti piogge avvenute negli ultimi giorni, hanno provocato molti danni nel territorio comunale – spiegano dall’amministrazione comunale guidata da Fausto Sassi -. In particolare uno smottamento franoso in località Fondiglie e in via Tassanare, il crollo di porzioni del parapetto in muratura della cinta muraria storica in piazza Antonio Ferri per una lunghezza di 30 metri. Gli smottamenti franosi delle strade sono stati immediatamente segnalati. Per quanto riguarda la frana del muro del centro storico, è stata emessa ordinanza per la chiusura della strada sottostante ed è stata messa in sicurezza la parte interessata per evitare pericoli ai cittadini”. Sul posto stamattina hanno effettuato il sopralluogo i vigili del fuoco. “Siamo in attesa – aggiungono - di un’ulteriore verifica da parte della Protezione Civile delle Marche”. L’amministrazione comunale rileva poi: “Già il 10 febbraio dello scorso anno aveva richiesto al Ministero dell’Interno l’assegnazione di un contributo di 560mila euro per la messa in sicurezza della cinta muria in piazza Antonio Ferri e siamo in attesa dell’espletamento della graduatoria”.