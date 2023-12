Maltempo, 600 interventi per il forte vento

Sono state 600 le richieste d’intervento in tutto il Comune a causa del forte vento. "Abbiamo tenuto aperto il Coc fino a domenica scorsa – spiega il sindaco -. I primi interventi, che hanno occupato i nostri dipendenti e le ditte da noi incaricate, coadiuvate dai Vigili del Fuoco per liberare le strade su cui il transito dei mezzi era interdetto dagli alberi caduti, sono durati fino a lunedì. Fino a mercoledì tutti gli operatori sono stati impegnati ad eliminare i rami pendenti pericolosi, cioè i grossi rami che penzolavano dagli alberi di alto fusto, dando priorità a quelli prospicienti le pubbliche vie o i luoghi dove passavano o sostavano persone. Da ieri le squadre sono al lavoro per eliminare le situazioni non pericolose che comunque arrecano fastidio ai cittadini ed a rimuovere quanto ancora disperso sul territorio".

Puntuali gli attacchi arrivati dall’opposizione per gli interventi tardivi: "Ci tengo a ringraziare i vigili del fuoco, ma anche tutti dipendenti, i volontari e le aziende che sono al lavoro – conclude il sindaco – chiediamo ai cittadini di avere ancora un po’ di pazienza, considerata la situazione critica che si è verificata e la sua portata, certi che quanto prima tutto verrà riportato alla normalità".