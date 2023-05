Maltempo, a Numana la spiaggia è ripulita Musone, ponte chiuso

Passata l’alluvione, si fa la conta dei danni e ci si rimbocca le maniche per ripristinare tutto. A Numana le ruspe hanno lavorato anche nel fine settimana per rimuovere il materiale legnoso rimasto sulla battigia dove sono stati piantati i primi ombrelloni. A Osimo resta chiuso il ponte della pista di Campocavallo, in attesa del sopralluogo della Provincia, mentre si è registrata una nuova frana degli argini, già segnalata dagli Amici della pista. Paura alla Stazione: "Dopo gli interventi di regimazione idraulica realizzati ad Osimo Stazione, zona di via Camerano, effettuati a luglio 2021 dal Consorzio di bonifica per conto della Regione Marche, sembrano aver scongiurato gli allagamenti. Ora il Comune faccia la sua parte e inserisca subito sul piano delle opere pubbliche due milioni di euro per la nuova rete fognaria, se vogliamo evitare tragedie come quelle che abbiamo vissuto ed oggi vivono alcune popolazioni. Sono anni ormai che il governo della città sostiene di aver affidato uno studio del sistema fognario all’ingegner Zoppi ma ad oggi non ci risulta che lo stesso professionista abbia avuto alcun incarico formale", afferma il consigliere delle Liste civiche Monica Bordoni.