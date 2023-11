Maltempo, a Villa Musone ennesimo allagamento della strada principale

Le piogge intense di queste ore hanno creato disagi anche in Valmusone. A Villa Musone di Loreto la strada principale si è allagata di nuovo. "’Villa Musone lake’, acque di categoria A. Si dia il via alla pesca alla trota da tombino", ironizza sui social il consigliere Gianluca Castagnani sottolineando che il problema si è riproposto diverse volte, così come in altre zone della città mariana. Alcuni cittadini si sono rimboccati le maniche, anche a Osimo Stazione, per ripulire le caditoie.

In altri casi sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento osimano. A Castelfidardo in via Marx ieri mattina incidente tra due auto. I vigili del fuoco sono arrivati per mettere in sicurezza la zona.

A Sirolo il Comune ha ripristinato i fossi laterali a ponte Sant’Andrea per il corretto deflusso delle acque piovane, anche per evitare l’allagamento delle case come accaduto in passato. Segnalate ostruzioni alle condotte fognarie in diverse zone di Camerano.

In queste ore in particolare è la Protezione civile di Filottrano ad allertare sullo stato dei torrenti nella zona periferica del paese. Tutti i Comuni raccomandano di non percorrere i sottopassi per il rischio allagamenti appunto. Il tema del dissesto idrogeologico tiene banco anche a Osimo dove proprio qualche sera fa il gruppo delle Liste civiche ha tenuto un incontro dibattito molto partecipato per far luce su alcuni lati oscuri come la burocrazia e diversi enti preposti al compito.