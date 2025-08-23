Maltempo, ailanto crolla in piazza

E’ stata sfiorata la tragedia l’altra sera in piazza Cesare Battisti a Falconara. Un grosso ailanto è caduto a terra, all’improvviso. "Un colpo tremendo, temevamo fosse scoppiato qualcosa. C’è veramente da rimanere esterrefatti. E’ un miracolo che in quel momento lì sotto non passasse nessuno", hanno urlato alcuni residenti.

Non ci sono stati feriti né sono state danneggiate auto parcheggiate o di passaggio in quelle aree: quello non è stato nemmeno l’unico albero che si è abbattuto sull’asfalto. Il forte temporale che nello stesso pomeriggio ha colpito Falconara, con pioggia, grandine e raffiche di vento improvvise, ha reso necessario l’attivazione immediata del Centro Operativo comunale. "Grazie al coordinamento con i vigili del fuoco e con la protezione civile siamo intervenuti tempestivamente per rimuovere un albero caduto in via del Tesoro, due branche di pino in via Liguria e in via Sicilia e, nella notte, l’ailanto in piazza Cesare Battisti – informa l’assessore all’Ambiente Elisa Penna –. Ieri mattina le operazioni di pulizia e ripristino sono proseguite con il supporto delle ditte incaricate della manutenzione del verde pubblico, così da garantire la piena sicurezza e fruibilità delle strade e delle aree interessate. Desidero sottolineare che il Comune di Falconara si è dotato di un Piano di gestione del rischio arboreo, uno strumento che consente di monitorare costantemente il patrimonio verde cittadino. Il piano, e più in generale tutte le attività sul verde pubblico, vengono seguiti con il supporto tecnico di un agronomo, che affianca l’amministrazione nelle valutazioni e negli interventi. In questo modo è possibile analizzare i potenziali eventi e le loro conseguenze, assegnare un codice di priorità agli interventi sulla base del livello di rischio e programmare le azioni in maniera mirata, con l’obiettivo di ridurre le criticità e aumentare la sicurezza dei cittadini".

Tanto lo scetticismo da parte dei cittadini, che temono che fenomeni del genere possano riaccadere: le temperature più alte e le frequenti siccità indeboliscono infatti gli alberi, maggiormente esposti a episodi estremi già di per sè più violenti che in passato. "Succederà sempre più spesso – commentano altri falconaresi –. Occorre un lavoro serio di selezione, cura e nuova piantumazione, con la consulenza della facoltà di Agraria".