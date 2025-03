Maltempo, allarme per i fossi pieni di detriti

Il maltempo ha flagellato anche Osimo e la sua vallata in queste ore. Tante le preoccupazioni e le polemiche risvegliate dall’alluvione dello scorso 18 settembre. Il Consiglio di quartiere dell’Aspio e di San Biagio ha scritto agli organi competenti per un intervento rapido per garantire la messa in sicurezza del tratto di torrente che attraversa la zona, ingrossato con le piogge. "Ci sono tronchi, degli arbusti e dei massi discesi che vanno a ridurre ulteriormente un alveo già stretto e caratterizzato da una curva stretta e pericolosa. Inoltre nel tratto del torrente in cui lo stesso riceve le acque dal fossato identificato dal Consorzio di bonifica come lotto Musone 144 (lato Comune di Osimo), dalla scorsa alluvione di settembre sono presenti grossi blocchi di cemento armato e plastica – scrive – che rappresenta una doppia criticità, ostruire il regolare flusso delle acque prefigurando pericolo di inondazioni e inquinamento da materiale plastico diffuso. La pulizia degli argini è una responsabilità condivisa tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i Consorzi di bonifica e richiede una pianificazione coordinata. Abbiamo perso già tanto tempo nel considerare le evidenze del cambiamento climatico, dobbiamo tutelarci".

Ha fatto paura poi la caduta di un albero in via Striscioni a Villa sulla strada che costeggia l’ex Muzio Gallo: "Di nuovo si è sfiorata la tragedia. Ast e Regione Marche devono prendere provvedimenti per l’incolumità delle persone che vi abitano a ridosso e che vi transitano", chiedono i cittadini.

E poi la voragine che si è aperta davanti a un supermercato a San Biagio per il cedimento di una fognatura. L’area è stata transennata e il Comune è stato subito informato, dopo l’arrivo dei vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno si trovava a camminarci sopra. Da l’ultimo l’incidente attorno alle 14, proprio nei pressi del ponte dell’Aspio: stando ad una prima ricostruzione, due auto si scontrate lateralmente anche a causa dell’asfalto bagnato. Nell’impatto, una delle due vetture si è girata mentre l’altra è finita contro un palo di cemento dell’illuminazione. Chiamato il 112, sul posto sono accorsi i pompieri da Ancona e due mezzi della Croce Gialla di Camerano. Tre in tutto i feriti. Trattati sul luogo, uno è stato trasferito al pronto soccorso di Torrette in codice rosso, meno gravi gli altri due. Inevitabili i disagi riportati alla circolazione. Gravi i disagi al traffico.

Silvia Santini