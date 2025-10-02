Il bivio di Yoox

Maltempo, crolla un pino su un autocompattatore
2 ott 2025
REDAZIONE ANCONA
Maltempo, crolla un pino su un autocompattatore

Sono state necessarie ore per liberare la carreggiata e riaprirla al traffico

Momenti di grande apprensione, ieri mattina intorno alle 8.30, quando un grosso pino lungo via della Palombina Vecchia è caduto su un autocompattatore. Per fortuna l’evento non ha provocato feriti. La pianta, infatti, si è adagiata lentamente sopra l’abitacolo del camioncino della nettezza urbana, e non avrebbe generato danni al mezzo. Anzi, lo stesso veicolo avrebbe ’contenuto’ l’impatto con il suolo della grande alberatura, che altrimenti avrebbe invaso completamente anche la carreggiata.

L’altra corsia invece, e cioè la carreggiata a salire, è rimasta impercorribile per diverse ore. Sul posto sono intervenuti con urgenza i vigili del fuoco di Ancona, impegnati in numerosi interventi per il maltempo che ha colpito le Marche. La squadra dorica ha provveduto alla rimozione dell’albero, che è stato prima messo a terra e successivamente tagliato per liberare la sede stradale. In quei minuti, tutta la strada fino alla rotonda di via Volta è stata chiusa.

Il Comune di Falconara ha consigliato di scegliere percorsi alternativi, considerata anche l’alta frequentazione mattutina di via Palombina Vecchia. Verso le 13, invece, la corsia a scendere era stata riaperta alla circolazione, mentre un’ora dopo è stata ripristinata la regolare viabilità anche a salire, tra l’incrocio con via Liguria e quello con via Volta. Fra i disagi del maltempo, segnalata la presenza di acqua lungo via del Lungomare a Rocca Priora.

Giacomo Giampieri

