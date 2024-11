Maltempo, danni in Riviera: si rimuovono gli alberi pericolosi

Le forti sferzate di vento di questi giorni, che hanno impegnato i vigili del fuoco per sgombrare le strade da alberi e rami caduti, hanno danneggiato pesantemente anche la costa del Conero. La stagione estiva è lontana e dunque non ci sarebbero pericoli per i bagnanti ma in un’ottica di prevenzione e tutela del territorio il Comune di Sirolo si è messo all’opera per la sua parte. "Alla spiaggia Urbani sono iniziati i lavori di rimozione degli alberi e anche di parte della falesia franata sulle scale, lato Punta Giacchetta, a seguito dei recenti eventi atmosferici. Ripristineremo le reti di protezione per la sicurezza dei bagnanti", informa il sindaco Filippo Moschella. Il tratto più a nord della spiaggia era stato letteralmente eroso a inizio anno dalle forti mareggiate, motivo per cui il municipio ha avviato uno studio con l’Università Politecnica delle Marche per elaborare un piano affinché la spiaggia non scompaia e il centro storico non subisca danni considerevoli nel corso degli anni. Nel contempo nella perla del Conero sono terminati i lavori di riqualificazione della palificata in legno marcio di San Lorenzo con un muro, l’installazione di una staccionata e la piantumazione di diversi arbusti.