"Maltempo, danni ingenti: avanti con le verifiche"

Ancora bombe d’acqua: nel tardo pomeriggio di ieri a Fossi di Burano ha ceduto la spalla di un ponticello che collega cinque abitazioni alla via principale. Ed è saltata anche una fogna in località Case Tiberi. Già in serata i tecnici hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area ed evitare un possibile peggioramento vista la pioggia.

"Purtroppo assistiamo sempre più spesso a fenomeni di ingenti precipitazioni in un territorio circoscritto. Non potendo noi prevenire i fenomeni che vediamo così frequentemente in quest’ultimo periodo ma solo intervenire per mettere in sicurezza e ripristinare, solleciteremo gli agricoltori a fare dei canali di scolo che possano consentire il drenaggio". Così il sindaco Daniela Ghergo sul maltempo che continua a colpire il territorio.

"Oggi – aggiunge - i campi non assorbono più l’acqua che scola dai terreni e porta fango e smottamenti in strada". È ancora presto per quantificare i danni. "Temo che saranno necessari investimenti importanti, ancora non quantificabili. Stiamo monitorando continuamente la situazione in collaborazione con vigili del fuoco, protezione civile tecnici comunali e polizia locale perché siamo ancora in allerta gialla anche nella giornata di oggi (ieri, ndr). Nella notte si è aperta una voragine di due metri di diametro ad Argignano e la frana di Attiggio è peggiorata con le ultime piogge di domenica sera e notte fino ad arrivare ad un’estensione di circa 150 metri".

Quest’ultima, nelle ultime ore, ha creato non pochi disagi alla circolazione stradale e vede in campo anche i tecnici della Provincia che sta già lavorando per la messa in sicurezza e il ripristino. La voragine che si è aperta ad Argignano (più piccola ma analoga a quella del settembre scorso ad Albacina, ndr) fortunatamente non ha fatto cadere nessuno. Si trova proprio davanti alle abitazioni e sotto di essa c’è un fosso che scorre sotto la sede stradale. L’area è stata transennata dai vigili del fuoco che sono intervenuti durante la notte qui e nella vicina frazione di Attiggio dove si è formata la frana di 150 metri che, arrivando alla strada Provinciale ha creato qualche problema alla circolazione stradale. È stato necessario introdurre il senso unico alternato.

Questa volta non ci sono stati problemi alle scuole cittadine come invece la scorsa settimana, ma infiltrazioni hanno interessato domenica il PalaCesari dove si stava svolgendo la festa dello sport. "Siamo in una situazione di difficile equilibrio tra la normalità e l’anormalità" conclude il primo cittadino non nascondendo la propria preoccupazione.

Sara Ferreri