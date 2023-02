Maltempo e nevicate: spesi 35mila euro per pulire le strade

Prima nevicata dell’anno: arriva il conto. Sono stati impegnati 35mila euro "per compensare i servizi resi nel corso del 2023 dalle ditte impegnate nello sgombero della neve (e presenti nel piano neve)". Una trentina le aziende presenti nel ‘piano di emergenza neve e ghiaccio’. Gli uffici stanno lavorando all’esatta quantificazione dell’ammontare effettivo del servizio prestato da ciascuna ditta. A gennaio nei giorni della nevicata e del ghiaccio il piano neve ha consentito a tutti di raggiungere il posto di lavoro, le scuole e le attività quotidiane senza troppi disagi, anche se non è mancata qualche polemica, specie sui social network. Il "Piano di Emergenza Neve e Ghiaccio" prevedeva la "suddivisione del territorio comunale in zone omogenee e funzionali, ad ognuna delle quali va assegnato un operatore da attivare in caso di necessità".

Il ‘piano’ prevede inoltre sia le priorità d’intervento sia di intervenire "con mezzi adeguati in caso di emergenze dovute dalla formazione di ghiaccio sulle strade e sui piazzali pubblici per tutelare l’incolumità pubblica". Il servizio di sgombero neve viene liquidato tra le varie ditte che svolgono il servizio di sgombero neve sulla base delle ore di servizio effettivamente svolte ed ai prezzi del tariffario previsto. Nella frazione di Serradica in seguito al restringimento della carreggiata (causa ponteggio) la ditta incaricata non è riuscita a passare in quanto aveva una trattrice di grandi dimensioni, di qui l’inserimento di un’altra ditta.