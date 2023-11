Maltempo e parchi chiusi: "Serve manutezione"

Allerta meteo per vento, sono rimasti chiusi anche ieri i parchi cittadini come da ordinanza sindacale. Tuttavia in diversi hanno ignorato il divieto e allora la decisione del primo cittadino Daniela Ghergo fa discutere.

Il primo cittadino non ha revocato l’ordinanza emessa lunedì per la chiusura dei giardini pubblici siti sia in città che nelle frazioni. Le forti folate di vento durante la giornata di martedì hanno provocato non pochi disagi e diverse chiamate ai vigili del fuoco per la caduta di rami, coperture e gazebo. "In considerazione della possibilità che l’allerta meteo per vento permanga anche nei prossimi giorni, in via precauzionale l’ordinanza di chiusura dei parchi permane in vigore fino a revoca" ha dichiarato il sindaco Daniela Ghergo che aveva già attivato il Centro Operativo Comunale.

Nonostante la chiusura dei parchi alcuni ieri passeggiavano all’interno dei giardini Regina Margherita. La chiusura temporanea dei parchi pubblici cittadini è valida per l’intera giornata di martedì 31 ottobre – si legge nell’ordinanza- e fino a nuova ordinanza di revoca". La raccomandazione era anche quella di "assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento e si invita ad usare particolare prudenza negli spostament".

"Serve la manutenzione, non la chiusura dei parchi e servono più operatori ecologici" tuona dall’opposizione il consigliere comunale Danilo Silvi (Fratelli d’Italia). "Il sindaco di Fabriano ha chiuso – evidenzia Silvi - i parchi cittadini a seguito dell’allerta meteo emessa dalla protezione civile che parla di vento forte. Chiudere i parchi e basta, non serve. C’è bisogno di manutenzione, di interventi costanti. Se il vento soffia ancora più forte che facciamo? Chiudiamo anche le strade o i cimiteri?".

Il consigliere di opposizione chiede nuovamente l’avvio della manutenzione ordinaria in tutta la città, la pulizia delle caditoie dove ci competenza, dei chiusini nella maggior parte dei casi ostruiti dalle foglie. "Non possono essere solo i privati a pulire costantemente. Molti, infatti, mi scrivono per segnalare che in prossimità della propria casa puliscono perché non ci pensa nessuno. Mi chiedo – continua Silvi – se questa Amministrazione comunale riuscirà a rimettere gli operatori ecologici in città e nelle frazioni per tenere tutto in ordine, come era un tempo". Il consigliere auspica, infine, che "siano stati effettuati i controlli nei cimiteri di Fabriano e dei paesi e che risulti tutto in ordine, e ben pulito in vista della ricorrenza del 2 novembre (oggi, ndr)".