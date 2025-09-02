Maltempo e ristori: i termini già in scadenza. Alcune domande presentate sono incomplete

Sono in scadenza questa settimana i termini per inviare le autocertificazioni al Comune di Osimo e consentire agli uffici di liquidare i ristori per i danni subiti da famiglie e aziende dall’alluvione del settembre scorso. E’ passato quasi un anno da quell’evento. Oggi sono disponibili 437mila e 126 euro per le imprese danneggiate: 31 le domande ammesse alla procedura di ristoro ma solo 13 le autocertificazioni inviate al Comune dopo la richiesta avanzata a inizio agosto.

Per le famiglie sono invece disponibili 200mila euro ma delle 49 domande ammesse solo 28 richiedenti hanno inviato al Comune l’autocertificazione necessaria.

"Stanno scadendo i termini dei 30 giorni (che varia per i privati in base alla notifica del messo), quindi auspico che tutti i beneficiari riescano a inviarci la documentazione, sarebbe un peccato non usufruire delle risorse messe a disposizione dallo Stato – dice la sindaca Michela Glorio -. Nel frattempo, gli uffici comunali stanno avviando le istruttorie per liquidare la prossima settimana le somme previste per privati e imprese che hanno già inviato la regolare autocertificazione. Successivamente faremo le eventuali restanti pratiche che ad oggi non sono pervenute".

Anche il sindaco di Offagna Ezio Capitani informa che la somma assegnata al Comune è di 130mila e 642 euro e a oggi l’importo già liquidato ai privati ammonta a 72mila e 142 euro: "Per le attività economiche ci vorrà ancora qualche giorno perché necessitano di ulteriori verifiche tecniche".

Gli uffici a Osimo sono al lavoro anche per l’inizio dell’anno scolastico: ieri sono state riaperte le iscrizioni al servizio scuolabus per chi aveva dimenticato di presentare la domanda nei tempi previsti. "Le domande ricevute verranno inserite in una lista d’attesa e da lunedì 8 le famiglie verranno contattate per comunicare la disponibilità del servizio – dice l’assessore alla Scuola Simonetta Tirroni -. Dopo le polemiche mi sono recata personalmente negli uffici della Osimo Servizi e posso garantire che gli operatori stanno lavorando per soddisfare le richieste di tutti. Come Amministrazione ci impegneremo con tutte le nostre risorse per cercare di venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie che hanno presentato la domanda".