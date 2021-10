Ancona, 8 ottobre 2021 - Buona la prima , per la foto di Andrea Amici. Fulmini, saette e temporali sono i protagonisti della splendida fotografia scattata ieri, da Amici, in piazzale Camerino. I colori freddi sono la cornice perfetta, in un’Ancona devastata dal forte vento. Mercoledì sera, infatti, il tempo non versava in condizioni ottimali e "al comparire dei primi fulmini – spiega Amici, fotografo per hobby – mi sono posizionato in piazzale Camerino con la mia Reflex".

Era da poco arrivata sera, "saranno state le 20.30 quando ho visto le saette tra le nuvole. Un’atmosfera insolita – evidenzia – perché i fulmini, da piazzale Camerino, non si vedono quasi mai. È più facile che compaiano verso Falconara o giù al Conero". Buona la prima, dicevamo, perché Amici non ha mai fotografato fulmini: "È stata la mia prima volta – dice – e sono molto contento di questo scatto". Il titolo? "Beh, a dire il vero non ci ho ancora pensato – fa lui – Ma potrebbe essere carino ‘Cloud Atlas’, che significa ‘Atlante delle nubi’". Uno scenario quasi apocalittico, quello della foto di Andrystix (il nomignolo usato da Amici sui social, ndr). Tornando alla storia di quella foto, c’è da dire che all’altezza del forte dei Pirati, affacciati dal balcone naturale di piazzale Camerino, la vista è mozzafiato: dall’immagine, sfumata di blu e viola, si vede tutto il porto, mentre sulla sinistra c’è la Cattedrale di San Ciriaco, patrono di Ancona.



"Mi trovavo in piazzale Camerino e alle 20.45 ho piazzato la mia Reflex, ho impostato il tempo manualmente e ho messo a fuoco – racconta Amici – Si tratta di 44 scatti, realizzati tra le 20.45 e le 23 di mercoledì sera. Ogni 20 secondi, la macchinetta, in automatico, scattava. Poi, in post produzione, ho sommato i lampi nel cielo e in questa foto c’è quindi il racconto di quanto accaduto in un’ora e mezza". Gli ingredienti per lo scatto perfetto? "Un cavalletto, un intervallometro e un cappottino per la reflex. Ma anche per me, visto che ero sotto la pioggia e faceva piuttosto freddo" scherza Amici.