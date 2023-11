Maltempo, i parchi restano chiusi. Danni anche al tetto del municipio

Restano ancora chiusi con ordinanza del sindaco Daniela Ghergo i parchi comunali: è così da una decina di giorni. Ieri, nuovi sopralluoghi nei giardini pubblici della città della carta per verificare le condizioni degli alberi. I sopralluoghi proseguiranno anche oggi. "Solo quando avremo accertato che non ci sono rischi per gli utenti si potrà accedere nuovamente nei parchi cittadini – spiega Daniela Ghergo –. Stiamo aspettando la relazione dei tecnici per vedere se e quanti alberi ci saranno da abbattere". Una quindicina le piante e i rami caduti sulle auto. Situazione ancora da valutare al PalaCesari, tempio della ginnastica, che domenica si è allagato per il temporale. "L’intervento è in corso, dobbiamo quantificare i danni" spiega ancora il primo cittadino. Criticità sono emerse, ieri, anche sul tetto del palazzo comunale, nella sede in piazzale XXVI Settembre 1997, a Fabriano. "Sono volati una serie di coppi e i vigili del fuoco sono già intervenuti – aggiunge Ghergo –. In questi giorni faremo ulteriori verifiche, anche se con molta probabilità sarà necessario un nuovo intervento al tetto". A Sassoferrato, domenica in località Termine, un albero ha tranciato la linea elettrica ad alta tensione creando un black-out in zona. Un masso è precipitato a Gaville bloccando per alcune ore la corsia in direzione di Sassoferrato della strada Provinciale 360 Arceviese, per fortuna senza travolgere mezzi o persone. Segnalato l’ostacolo, l’Anas ha provveduto alla rimozione del masso ma sono ancora diversi i rami da rimuovere dalle tante strade del territorio.