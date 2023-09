Maltempo, il ristoratore: "Ancora soli contro il mare"

A Marina di Montemarciano il mare torna a far paura e continua a mangiarsi la spiaggia, sale l’ansia nei ristoratori. Ancora nessun provvedimento definitivo per risolvere quello che da anni rappresenta un grosso problema per alcuni esercenti che si trovano nel tratto di arenile martoriato dalle mareggiate. Ieri il mare è tornato a minacciare gli chalet: "Come al solito soli contro il mare – scrive sui social Marco Mengucci, titolare di Heidi – in 10 minuti il moto ondoso da 0 è aumentato a almeno un metro e mezzo di onda come se qualcuno avesse tirato un grosso sasso in una bacinella. Questi sono fenomeni molto leggeri ma comunque ci mettono in difficoltà e speriamo di riuscire a finire la stagione con la spiaggia abbastanza integra e come altrettanto spero per il locale". Resta aperto anche il capitolo alluvione: ieri il Commissario straordinario alla ricostruzione, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, ha inviato alle Regioni Emilia Romagna e Marche l’ordinanza con cui vengono fornite le indicazioni per procedere al finanziamento degli interventi realizzati e da ultimare in regime di somma urgenza per far fronte all’emergenza provocata dagli eventi alluvionali del maggio scorso: il provvedimento consente fin da subito a tutti i soggetti attuatori interessati di procedere alle richieste di erogazione dei finanziamenti, che dovranno essere inoltrate alla Struttura commissariale per i successivi ristori.