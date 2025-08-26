Maltempo, il sindaco fa la conta dei danni

La grandinata e le forti piogge di agosto hanno spaventato gli osimani, riportando alla mente l’alluvione del 18 e 19 settembre scorsi, per cui ancora i danneggiati non hanno ricevuto i ristori. Il maltempo di questo mese ha portato gravi ferite a Osimo. Proprio ieri la sindaca Michela Glorio, assieme all’amministratore di Osimo Servizi Flavio Cardinali, ha svolto un tour cittadino. "Prima tappa alla ciclabile di Campocavallo, per il grosso albero crollato vicino all’edicola sacra a causa del maltempo del 4 agosto scorso. L’area è di proprietà della Santa Casa, che l’ha data in comodato d’uso gratuito al Comune per realizzarci l’edicola del Cammino delle Famiglie. Di comune accordo con l’azienda agraria il Comune è intervenuto in somma urgenza, tramite la Osimo Servizi, sul posto per mettere in sicurezza l’area asportando il grosso esemplare caduto", spiega la prima cittadina. E intanto piovono critiche dalle minoranze sui presunti ritardi nella liquidazione dei fondi agli alluvionati del settembre: "Il 2 settembre scorso, con un video pubblicato sui miei canali web, avevo annunciato che stavano partendo le lettere ai danneggiati, e che entro trenta giorni dovevano risponderci con l’apposita autocertificazione. Arco temporale che, calendario alla mano, non è ancora trascorso. Peraltro non sono ancora arrivate molte delle autocertificazioni dai diretti interessati. Le raccoglieremo tutte e poi faremo partire i bonifici in un’unica soluzione, rispettando al contempo la tempistica richiesta. Quei paventati ritardi non possono essere imputati alla mia amministrazione. L’alluvione ha avuto luogo a settembre, undici mesi fa, i fondi ministeriali per i ristori sono arrivati al Comune tramite la Regione a fine luglio, dopo dieci mesi, con variazione di bilancio approvata subito in consiglio comunale, il 31 luglio. Il Comune si è attivato immediatamente". Secondo sopralluogo ieri al pallone geodetico Rocchini, sotto piazzale Bellini, dove il maltempo del 4 agosto ha fatto crollare dalla scarpata acqua e fango, che hanno invaso la struttura sportiva usata per il basket. Osimo Servizi ha rimosso rami e fango, consentendo al geodetico di essere pronto per la ripresa delle attività sportive la prossima settimana. Altra tappa all’incrocio tra le vie Bellafiora e San Valentino, a Santo Stefano, dove si è reso necessario un intervento di pulizia del verde. Ultima tappa in via Montecesa, si sta intervenendo per ripristinare i sampietrini rovinati a causa anche del maggior flusso viario dirottato. In settimana partiranno i lavori per deviare la raccolta delle acque.

Silvia Santini