Maltempo in Valmusone (Ancona), fiume ingrossato: è allerta

La situazione a Filottrano

Osimo (Ancona), 23 gennaio 2023 – Tanta pioggia e paura anche per la situazione del fiume Musone, ingrossato. La Provincia ha deciso di far chiudere al traffico il ponte di via Cagiata sul fiume, quello della pista ciclopedonale Girardengo a Campocavallo di Osimo. Si tratta infatti di un punto critico dove il fiume negli ultimi tempi è esondato più volte creando gravi danni. E’ sorvegliato costantemente, visto l’innalzamento del livello dell’acqua.

Sempre nella vallata a sud di Osimo, non solo Campocavallo ma anche verso Padiglione e Passatempo si sono registrati diversi allagamenti nei terreni agricoli e in alcune strade, con i fossi colmi. Disagi alla viabilità per gli alberi crollati a terra a causa del vento. Due gli interventi per rimuovere due cipressi caduti, uno in via Molino Mensa e l’altro in via Flaminia II.

La circolazione è stata deviata in via Santa Rita e via San Gabriele, bypassando in sostanza la frazione dietro al bar. A Filottrano le vie Gamberara e San Giuliano sono state chiuse, Marinuccia e San Polo aperte ma allagate, come via Fiumicello.