Maltempo, la festa di Natale spostata a oggi

Causa vento è stata rinviata di ventiquattro ore l’accensione delle luminarie in programma oggi alle 18. Il Natale si accenderà in tutta la città che sarà illuminata fino al 6 gennaio. Già allestito l’albero in piazza Roma, dove spiccano il rosso e il blù, i colori della città. Il cielo stellato in piazza Roma e in piazza Garibaldi, ma le luminarie sono presenti anche nei giardini Catalani, location di numerose iniziative per bambini. Luci anche sul lungomare, alla Rotonda a Mare, così come nelle frazioni, location anche di alcuni eventi. Non solo luminarie, ma anche installazioni led pronte a fare da sfondo ai selfie natalizi o la pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita nel parterre della Rocca Roveresca, ma anche il mercatino artigianale natalizio di piazza del Duca. Non mancherà il babbo Natale itinerante e un Foro Annonario dall’aspetto gold, che da giovedì ospiterà la ‘Fantafiera’, dove i protagonisti saranno le costruzioni Lego, un’attrazione che da sempre unisce grandi e piccini. Un Natale all’insegna dello shopping nei negozi del centro storico che resteranno aperti anche oggi, insieme alle giornate di mercato straordinario che saranno l’occasione per fare gli acquisti di Natale sotto il cielo stellato di piazza Garibaldi. E da ieri costa meno anche la sosta: per avere due ore di parcheggio gratis in centro storico basterà inserire 10 centesimi nel parchimetri programmati nella nuova modalità fino al 6 gennaio.