Maltempo, ramo sul vetro di una macchina

Tragedia sfiorata sulla Corinaldese, il vento spezza un ramo che finisce sul vetro di un’auto in transito, illeso il conducente. Il forte vento annunciato per tutta la giornata di ieri ha messo in moto i vigili del Fuoco del Comando di Senigallia che hanno rimosso alcuni rami finiti su diverse arterie della città. I maggiori danni si sono riversati nell’hinterland, dove le raffiche di vento, in alcuni casi, hanno raggiunto i 50 chilometri orari. Nel primo pomeriggio di ieri, sulla provinciale Corinaldese, all’altezza del circolo di Borgo Ribeca, un’Alfa Romeo che transitava in direzione sud stata centrata sul vetro anteriore, lato guida, da un tronco che si è spezzato improvvisamente conficcandosi e finendo all’interno dell’auto.

Per il conducente, che fortunatamente non ha riportato danni, solo tanto paura. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti in attesa che l’auto fosse rimossa in quanto il danneggiamento del vetro anteriore non consentiva la visibilità. Sul posto è stato necessario l’intervento della polizia locale per regolare la circolazione. Un incidente simile si era verificato in passato lungo lo stradone Misa dove un albero aveva centrato in pieno un’auto ferendo gravemente il conducente.