Maltempo, riaperti tutti i parchi cittadini

Allerta meteo, riaperti dopo due settimane tutti i parchi e giardini pubblici: 24 gli alberi abbattuti. La sindaca di Fabriano Daniela Ghergo, a due settimane dall’ordinanza di chiusura dei parchi cittadini per possibilità di caduta rami a seguito delle forti raffiche di vento con potenziale pericolo per l’incolumità delle persone, ha autorizzato ieri la riapertura dei giardini pubblici della città della carta. Revocata proprio ieri la relativa ordinanza come spiega lei stessa. Nei giorni scorsi era stato permesso l’accesso solo a due giardini: il parco Unità d’Italia di viale Moccia e il parco Aristide Merloni di via Campo Sportivo. Ma gli altri in attesa di sopralluoghi e messa in sicurezza erano rimasti chiusi nonostante le allerta meteo fossero cessate.

Ieri quindi è stato finalmente riaperto il principale parco di Fabriano, i molto frequentati giardini Regina Margherita dove a inizio mese è caduto un grosso ramo di 20 metri sul camminamento pedonale. Una decisione quella del primo cittadino di chiudere tutti i parchi, la quale era stata anche criticata dall’opposizione ma che invece per la maggioranza è stata lungimirante ed azzeccata.

"Sono stati eseguiti – spiega il sindaco Daniela Ghergo - gli interventi di somma urgenza per la rimozione dei pericoli derivanti da rischi di caduta rami e alberi, al momento rilevabili, presso il parco Regina Margherita e il parco della Pisana". Sono stati abbattuti 24 alberi in tutti i parchi, molti dei quali proprio ai giardini Regina Margherita. Ma non è finita qui.

"I sopralluoghi dei tecnici specializzati – commenta il primo cittadino – andranno avanti nei prossimi giorni perché oltre quanto fatto in occasione di questa fase d’emergenza, vogliamo valutare con attenzione lo stato di salute di tutto il verde pubblico". Ieri inoltre il sindaco Daniela Ghergo ha chiuso il centro operativo comunale (Coc) che era stato aperto il 26 ottobre, considerando così l’emergenza vento terminata, un’emergenza che ha messo a dura prova la città della carta provocando disagi e danni alla popolazione e al patrimonio pubblico.

Al palazzo Anagrafe, in Comune, dove erano già sono in corso dei lavori sono crollati i mattoncini di rivestimento esterno e il tetto degli uffici del Comune di piazzale XXVI Settembre 1997 dovrà essere manutenuto. Durante le forti raffiche di vento erano volati diversi coppi e dai primi sopralluoghi anche con i vigili del fuoco sono emerse delle criticità da sanare in tempi brevi. Il relativo cantiere dovrebbe quindi partire prossimamente.

Sara Ferreri