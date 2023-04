Maltempo, rinviata la Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’. Entro una settimana sarà comunicata la nuova data. Nel pomeriggio di ieri gli organizzatori, in accordo con le istituzioni, hanno scelto di rinviare l’evento di solidarietà dedicato alla popolazione alluvionata del territorio, proprio per poter regalare al pubblico un momento migliore di festa e divertimento. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data ufficiale della Partita del cuore – Insieme per Senigallia –. Per chi ne facesse comunque richiesta sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto: i clienti che hanno acquistato online o presso le prevendite autorizzate Vivaticket possono richiedere il rimborso compilando il modulo online che troveranno nella sezione "Annulli e posticipi" presente sul sito Vivaticket entro il 30 aprile 2023. Chi ha acquistato presso i punti vendita dovrà riportare il biglietto entro la stessa data. L’evento benefico si effettuerà probabilmente nel mese di maggio, dopo la comunicazione della data, gli organizzatori provvederanno a fornire il nome degli ospiti che scenderanno in campo con la Nazionale Italiana Cantanti e con il Charety Senigallia.