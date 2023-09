Maltempo, rinviato il party di stasera alla Mole

Rinviato a data da destinarsi, causa previsioni di maltempo l’evento in programma questa sera alla Mole Vanvitelliana dal titolo "La Mole in love". Tanta l’attesa in città per il ritorno di E20 Divertenti che aveva organizzato il party insieme all’associazione Unbeatables i cui proventi sarebbero stati devoluti in beneficenza per la cardioprotezione. Gli organizzatori promettono che la data verrà recuperata il prima possibile, in accordo con il Comune e ringraziano le tantissime persone che avevano già aderito acquistando o prenotando i biglietti. Del resto con la pioggia prevista per stasera sarebbe stato impossibile allestire consolle, tavoli e divanetti previsti per questo happening di fine estate. L’evento sarebbe iniziato alle 18 con una dimostrazione pratica di primo soccorso con utilizzo di defibrillatore e proiezione di un video.