Maltempo, stop al mercato: protesta degli ambulanti

Prorogata l’allerta arancione, chiusi parchi e impianti all’aperto. L’ordinanza sindacale annulla anche il mercato settimanale, il provvedimento ha scatenato la rabbia di alcuni ambulanti che oggi, apriranno comunque. "Si tratta di 200 famiglie – spiega Giovanni Rinaldi, ambulante di Confesercenti – io ho muto e figli, vivo con questo lavoro. Ho comprato il giovedì a Senigallia, non la domenica, giorno che ho impegnato in fiere. Succede solo qui, a Gabicce domani fanno il mercato, il vento forte non è previsto al mattino, per evitare che la gente vada in giro chiudiamo anche i negozi. Perché sempre noi dobbiamo esser penalizzati, già recuperiamo con le domeniche i due giovedì in cui il mercato è stato annullato per allerta pioggia. Una volta il problema era il Misa, ora è anche il vento". Oggi, alcune bancarelle saranno aperte per protesta. Allerte per vento che sembrano essere sempre più frequenti un po’ in tutte le stagioni dell’anno. Una minaccia soprattutto dopo gli ultimi alberi caduti. Ieri sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi e rami spezzati dal vento, in città e nelle frazioni. Un intervento è stato fatto ieri mattina ai giardini Catalani, mentre nel primo pomeriggio un albero si è spezzato a Scapezzano, uno a Sant’Angelo e un altro in località Mandriola.