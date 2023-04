Maltratta i genitori: arrestato un giovane

Maltrattamenti ripetuti, giovane tossicodipendente finisce in manette. L’arresto è stato effettuato la sera di Pasqua in un esercizio pubblico: una storia di disperazione che andava avanti ormai da tempo e che era diventata insostenibile per i genitori del ragazzo, da lui sempre chiamati in causa per versare soldi destinati all’acquisto di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche.

Soldi che il giovane pretendeva ad ogni costo, perché quando si rifiutavano di darglieli erano botte e minacce. Domenica i militari sono intervenuti per l’ennesimo episodio e lo hanno arrestato, mettendo così fine a quella che per i suoi familiari era diventata una vera e propria agonia.

Si tratta di una persona con problemi di dipendenze da droghe e alcool, ma domenica sera il suo comportamento non si è verificato tra le mura di casa: il giovane ha dato in escandescenza nei pressi di un locale pubblico, facendo scattare l’immediato intervento dei militari che hanno messo fine all’aggressione che il giovane stava mettendo in atto, ancora una volta per motivi economici, nei confronti della madre. Il ragazzo, che dovrà rispondere per maltrattamenti in famiglia, è stato trasferito nel carcere di Montacuto.