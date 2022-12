Maltratta la madre, devasta casa e aggredisce gli agenti: arrestato

di Marina Verdenelli

Prima le urla, poi le minacce di morte ed infine la violenza contro i mobili di casa, fatti a pezzi durante una crisi di rabbia. Non era la prima volta che un 56enne, già noto alle forze dell’ordine, se la prendeva con la madre, ma il giorno di Natale la situazione è degenerata al punto che la donna ha telefonato al numero di emergenza per chiedere aiuto. Erano le 10.30 quando è arrivata la chiamata al 112. "Mio figlio dice che mi ammazza - ha detto l’anziana all’operatore - vi prego mandate qualcuno". Una conversazione rapida, quasi come se la donna non volesse essere sentita mentre era al telefono.

Una pattuglia delle volanti ha raggiunto l’abitazione, in via Astagno. Nell’appartamento si stava consumando l’ennesimo maltrattamenti in famiglia. Un figlio, disoccupato e con problemi comportamentali, contro la madre, impietrita dalla paura. Su di lui pendeva anche un ammonimento del questore, fatto nel 2019, sempre per aver attuato comportamenti violenti nei confronti della madre e per estorsione. Avrebbe preteso dalla donna i soldi per vivere. L’uomo stava prendendo a calci e a pugni l’arredamento quando i poliziotti sono arrivati. E’ stata l’anziana ad aprire la porta, molto turbata. Il figlio imprecava ed era molto agitato. La madre parlava a voce bassa per comunicare con gli agenti e anche a gesti per non essere vista dal figlio, temendo che si arrabbiasse ancora di più, Il 56enne ha reagito con violenza quando ha visto i poliziotti in casa. Prima li ha minacciati, urlando loro di andarsene via poi ha alzato la mano destra e rivolgendola verso l’anziana, con sguardo minaccioso, ha effettuato dei movimenti circolari del dito indice a significare che con lei avrebbe sistemato dopo la situazione.

A quel punto i poliziotti hanno cercato di capire il motivo del suo comportamento ma l’uomo non era collaborativo. Ha continuato a provocare la polizia e quando ha visto che la madre continuava a parlare con gli agenti ha provato a colpirli fisicamente. I poliziotti sono intervenuti per fermarlo in tempo ma l’uomo ha reagito colpendo con forza un agente e iniziando una colluttazione con gli altri operatori presenti. Un poliziotto è stato spinto di spalle e ferito. E’ dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale che gli ha dato 5 giorni di prognosi. Per il 56enne è scattato l’arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Portato in questura è stato identificato e lì sono emersi i precedenti con la giustizia.

Per lui c’è stata anche una denuncia all’autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e maltrattamenti contro familiari. Ieri mattina è stato portato in tribunale. Davanti alla giudice Francesca Grassi l’arresto è stato convalidato. La procura, in rappresentanza del pm di turno Paolo Gubinelli c’era Giovanni Centini, aveva chiesto il carcere, visti anche i precedenti e il pericolo per la donna di tenere il figlio a casa, e la giudice ha disposto come misura cautelare proprio il carcere. L’arrestato era difeso dall’avvocato Gabriele Galeazzi che ha chiesto i termini a difesa. L’udienza è stata rinviata al 14 febbraio.