Maltrattamenti alla ex. Viola i divieti: arrestato

Ancora un caso di mancato rispetto delle misure di allontanamento per condotte violente sulle ex compagne è stato sventato dai carabinieri della compagnia di Senigallia. Un fenomeno quello delle denunce per violenza di genere purtroppo sempre più in crescita e per fortuna l’intervento provvidenziale dell’Arma ha evitato che il soggetto in questione raggiungesse la sua vittima. I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti cogliendo in flagranza di reato l’ex compagno di una donna che lo aveva denunciato per violenza. L’uomo, un 40enne di Senigallia, è stato sorpreso a violare la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna. La donna un mese fa lo aveva denunciato per maltrattamenti. Era riuscita trovare il coraggio per sottrarsi alle violenze, sia psicologiche che fisiche dell’ex compagno e si era rivolta ai Carabinieri. Subito erano scattate le misure di allontanamento dell’uomo è il conseguente divieto di avvicinamento alla donna. Una misura che però non è stata rispettata dall’uomo che l’altra sera ha raggiunto la ex compagna. La donna ha subito chiesto aiuto ai carabinieri che prontamente sono intervenuti sul posto cogliendo l’uomo in flagranza di reato. Per lui sono scattate le manette. L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.