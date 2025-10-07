Maltrattamenti all’anziana madre. Braccialetto elettronico a un 45enne

Insulti e botte alla mamma che lo ospita in casa: scatta il braccialetto elettronico per un 45enne jesino, allontanato dall’abitazione dopo l’intervento dei poliziotti.

Il blitz degli agenti del commissariato jesino è avvenuto nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112. All’arrivo degli agenti la vittima era in casa, in evidente stato di choc, con lesioni riconducibili a una recente aggressione fisica. L’uomo alla vista dei poliziotti si è barricato in una stanza e, una volta uscito, nonostante la presenza degli agenti, ha continuato a minacciare pesantemente la donna, poi portata al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Lesioni ed ecchimosi per la donna su varie parti del corpo: non era affatto la prima volta che la madre riceveva percosse e insulti, probabilmente per ragioni di natura economica.

Le indagini del commissariato jesino, guidate dal commissario capo Alessio Damiani, hanno permesso di far emergere una situazione familiare drammaticamente compromessa da anni di soprusi e violenze reiterate all’interno delle mura domestiche. Grazie alla ricostruzione precisa e puntuale dei fatti avvenuta da parte della polizia, l’autorità giudiziaria ha emesso la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa, la mamma. Non è tutto: per la gravità delle ferite e della violenza anche psicologica subita dalla madre, il giudice ha disposto pure l’applicazione del braccialetto elettronico a carico dell’indagato.