Maltrattamenti alle figlie: mamma condannata

Un lutto in famiglia, poi il carico di dover badare a due figlie ancora piccole e all’anziana madre. Avrebbero mandato in tilt una donna, già psicologicamente fragile, che presa la strada dell’alcol avrebbe sfogato il suo stato nei parenti che aveva più vicino a lei. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia il tribunale di Ancona ieri ha condannato una 62enne, originaria del Senigalliese. La sentenza è arrivata davanti alla giudice Francesca Grassi, dopo aver sentito l’ultimo testimone della difesa, una cugina dell’imputata, psicologa, che ha dipinto lo stato patologico di cui soffriva la parente già da prima dei maltrattamenti che l’hanno portata in una aula di giustizia. La donna ha preso un anno per i maltrattamenti subiti dall’anziana madre, poi venuta a mancare, e da due figlie ancora adolescenti all’epoca dei fatti. Una pena che la giudice, per la sospensione, ha subordinato a un percorso di pari durata, quindi di 12 mesi, da fare in una struttura per un recupero terapeutico alla dipendenza dall’alcol.

All’imputata è stata riconosciuta anche una semi infermità mentale. I fatti per cui si procedeva a palazzo di giustizia sono relativi ad un periodo che va dal 2013 al 2015. Dopo aver subito la morte del marito, avvenuta nel 2006, deceduto tra le sue braccia per un infarto fulminante, la 62enne era precipitata in uno stato di solitudine che ha fatto riaffiorare dei disturbi depressivi e di personalità di cui aveva già sofferto da più giovane. Un dolore mai superato quello della perdita del coniuge che l’ha portata ad iniziare a bere. Proprio quando era sotto l’effetto dell’alcol avrebbe tenuto un atteggiamento aggressivo in casa, sia contro l’anziana madre che contro le due figliolette.

Tra le mura domestiche le bambine avrebbero assistito a litigi, ad una educazione troppo rigida e punitiva, trascuratezza e rabbia. Due le denunce della nonna delle bambine nei confronti della propria figlia, dopo due episodi di particolare violenza subiti in casa e per i quali è dovuta intervenire anche la polizia. Uno nel 2014 e l’altro nel 2015. Per quelle querele l’imputata ha perso l’affidamento delle bambine, date agli zii e con la nomina anche di un tutore, perché era dovuto intervenire il tribunale dei Minorenni. Alle figlie sarebbe arrivato qualche schiaffo ma nulla di più. La patologia di cui è stato riscontrato soffrire la donna è di tipo ansioso depressiva. Dal vizio dell’alcol ne starebbe già uscendo.

Marina Verdenelli