Maltrattamenti e lesioni su Concetta Marruocco, confermati i cinque anni inflitti a Panariello

Colpevole di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate sulla moglie che poi uccise a coltellate. Franco Panariello, 57 anni, è stato condannato anche in secondo grado per aver picchiato, offeso e umiliato Concetta Marruocco, l’infermiera di 53 anni, originaria di Torre del Greco, con cui ha vissuto a Cerreto d’Esi. La donna è stata uccisa dal marito il 14 ottobre del 2023. Un mese prima era partito in tribunale, ad Ancona, il processo per maltrattamenti in famiglia (sia nei confronti della donna che nei confronti della loro figlia minorenne) e lesioni aggravate (solo nei confronti di Concetta) dove Marruocco aveva testimoniato i soprusi subiti per vent’anni prima di lasciare e denunciare Panariello. Per quei fatti l’imputato è stato condannato già in primo grado il 24 ottobre del 2024: la giudice Francesca Grassi (che presiedeva il collegio penale) gli aveva inflitto una pena a cinque anni di reclusione. La difesa, rappresentata dall’avvocato Ruggero Benvenuto, ha fatto ricorso in Appello e venerdì l’udienza è stata trattata in forma scritta. La decisione della Corte, arrivata in tarda serata, è stata pubblicata ieri e ha confermato la sentenza di primo grado: cinque anni di condanna all’imputato. Parte civile la figlia, rappresentata dall’avvocato Tecla Chiucchi. Il processo per maltrattamenti era partito prima che Panariello togliesse la vita a Titti, così veniva chiamata Concetta, affettuosamente, dai familiari e dagli amici. Le accuse dei maltrattamenti erano anche nei confronti della figlia, oggi ormai maggiorenne, e della quale non accettava alcune scelte di vita. Marruocco, quando venne sentita in udienza, il 13 settembre del 2023, raccontò molti più episodi rispetto alla denuncia iniziale che portò ad aprire il procedimento contro il coniuge, e riferì anche di presunti abusi sessuali, che poi non sono stati contestati nel capo di imputazione. Panariello, dopo la denuncia della moglie fatta ai carabinieri, aveva avuto un divieto di avvicinamento a lei e alla figlia, con il braccialetto elettronico. Lo stesso braccialetto che non suonò la notte in cui l’imputato si presentò a casa della donna, con una copia delle chiavi, per ucciderla con 43 coltellate. Il 57enne attualmente è in carcere: ha avuto anche una condanna all’ergastolo per il femminicidio di Marruocco, arrivata il 17 dicembre dello scorso anno. La difesa ha fatto appello anche per questa sentenza, ma l’udienza non è stata ancora fissata.