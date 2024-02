Maltrattamenti in famiglia. Aggredisce la moglie: il figlio ferma il padre

Aggredita, spintonata e buttata a terra con una ferocia inaudita. A placare le ire di quel marito violento è stato il figlio maggiorenne della coppia, che ha rischiato anche lui di prenderle dal padre. Una circostanza che ha fatto scattare, nei giorni scorsi, l’ammonimento del questore di Ancona Cesare Capocasa per un italiano di circa 60 anni. Il diverbio familiare è nato quando la donna ha rivolto all’uomo una battuta, mentre lui stava uscendo di casa. Questi, però, ha reagito in maniera spropositata ed è rientrato nell’abitazione, dove si è scagliato sulla moglie: prima con degli spintoni, poi scaraventandola sul pavimento. Soltanto grazie al coraggioso intervento del figlio è stata ristabilita una sorta di normalità, seppure lo stesso sia stato minacciato dal padre.

Secondo le ricostruzioni della Polizia, questo litigio ha rappresentato soltanto l’ultimo episodio di una serie di condotte vessatorie e maltrattanti da parte del marito nei confronti della moglie, che peraltro è risultata anche vittima di violenza economia dopo aver perso il lavoro. Si tratta del settimo ammonimento del questore dall’inizio dell’anno, al fine di arginare l’odioso fenomeno dei maltrattamenti in famiglia.

Il 60enne dovrà cessare le sue condotte violente, pena l’inasprimento della misura di prevenzione. Per Capocasa, l’ammonimento costituisce "un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno della violenza domestica e dello stalking, per evitare che degeneri in condotte estreme, a volte con esiti drammatici". Chiunque può segnalare alle forze dell’ordine episodi di violenza. Gli uomini maltrattanti, invece, possono aderire a percorsi di recupero grazie all’associazione Polo9.