Maltrattamenti in famiglia. Gli trovano le sigarette a scuola. Preso a bastonate dal padre

Picchiato dal padre con un bastone perché a scuola lo avevano trovato con un pacchetto di sigarette. A subire le percosse è stato un 14enne, alunno di una terza media nel comune di Falconara. L’episodio ha fatto emergere che il genitore sarebbe stato un violento a casa, botte e insulti non sarebbero mancati anche agli altri componenti della famiglia, la moglie e un altro figlio della coppia, di 17 anni. La donna, dopo l’accaduto al figlio 14enne, ha trovato la forza di denunciare il marito alla polizia e di farlo finire sotto processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il procedimento aveva subito una interruzione perché l’imputato, 65 anni, marocchino, si era reso irreperibile. A febbraio dello scorso anno però è stato rintracciato dalla polizia di frontiera a Genova e solo nel 2024 il processo è potuto riprendere anche se sono passati dieci anni dai fatti. Il marocchino è difeso dall’avvocato Fabrizio La Rocca.

L’episodio che ha portato la moglie a denunciarlo (lei è una connazionale di 45 anni) risale al 3 marzo del 2015. Il 65enne era stato chiamato dalla preside della scuola del figlio, per riferirgli che una insegnante lo aveva trovato con le sigarette. Il ragazzino si era giustificato dicendo che lo aveva raccolto da terra, fuori dalla scuola. Il padre del minore, un 14enne all’epoca dei fatti, lo aveva raggiunto a scuola e con un bastone lo aveva picchiato ferendolo ad un braccio e ad una spalla. La preside e una insegnante si erano accorte sentendo il ragazzino piangere. A scuola era arrivata poi anche la madre dell’alunno che aveva deciso di rivolgersi alla polizia per denunciare i soprusi subiti da anni dal marito. L’uomo avrebbe alzato le mani più volte anche su di lei, lanciandole la macchinetta del caffè e una volta il telefono in testa. Andò in ospedale ma disse che era caduta. Lui l’avrebbe picchiata anche mentre era in convalescenza per un incidente stradale. Tramite la questura la donna e i figli sono stati messi in una struttura protetta. Il processo è in corso davanti alla giudice Paola Moscaroli, il 9 ottobre sarà sentita in aula la moglie. Giovedì sono stati sentiti un’insegnante e il fratello maggiore del 14enne.