Costringe la moglie a pesarsi, poi le minacce. Vigile del fuoco a processo ad Ancona

Ancona, 28 aprile 2023 – Quattro anni di convivenza durante i quali il marito l’avrebbe maltrattata al punto da farle perdere la stima in se stessa facendola vedere grassa e brutta.

Lui l’avrebbe anche pesata perché la voleva in forma e in casa avrebbe istallato delle telecamere per controllarla. Quando la donna ha deciso di lasciarlo sono arrivate pure le minacce, di questo tenore: "Ricordati che sono un vigile del fuoco e so come fare le bombe. Stai attenta che ti faccio saltare in aria con la macchina".

Con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce, un pompiere di 44 anni è a processo in tribunale davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi.

A farlo finire a giudizio è stata la moglie, di un anno più giovane di lui, che dopo aver subito una aggressione fisica nel novembre del 2019 si è rivolta ai carabinieri della stazione di Brecce Bianche per denunciare il marito. Ieri in aula l’imputato, difeso dall’avvocato Tatiana Traini, è stato sentito, ma ha respinto tutte le accuse.

"Non c’è mai stata nessuna violenza – ha sostenuto il vigile del fuoco – sono scioccato". Il 44enne ha parlato di normali litigi di famiglia ma nulla di più perché "ci volevamo bene, non ho mai denigrato mia moglie nemmeno per la forma fisica, stavamo pensando anche di comprare una seconda casa insieme".

Eppure stando alle accuse sostenute dalla vittima, parte civile nel processo con l’avvocato Roberta Angeletti, il marito avrebbe avuto scatti di ira in casa, avrebbe alzato le mani sulla donna, anche davanti ai loro due figli (minorenni) impedendole di lasciare il domicilio familiare. Nelle aggressioni fisiche lui l’avrebbe presa per i capelli e nell’episodio che ha poi portato la donna a sporgere denuncia, finendo in ospedale con sette giorni di prognosi, il vigili del fuoco l’avrebbe sbattuta per terra procurandole diverse ecchimosi.

Ieri in aula sono state sentite anche una psicologa, che ha seguito la 43enne quando si è rivolta al centro antiviolenza "Donne e giustizia", e una dottoressa nominata come consulente tecnico dal tribunale per la accertare la competenza genitoriale. La psicologa ha descritto lo stato in cui aveva trovato la vittima "sottopeso, con una disistima di sé" definendo il marito "un manipolatore controllante".

La coppia, entrambi anconetani e ora separati, si era conosciuta sui social nel 2010 con il comune desiderio di fare una famiglia. I problemi sarebbero iniziati nel 2015 e proseguiti fino al 2019. Prossima udienza il 26 ottobre per sentire i testi della difesa.