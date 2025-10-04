Maltrattamenti, sipario sul processo al 45enne ucciso

Un processo per maltrattamenti pendeva su Ettore Alessandro Sorrentino (in foto), il 45enne ucciso in un garage a Loreto e ritrovato morto il 19 settembre scorso con il cranio fracassato. Ieri mattina doveva aprirsi il dibattimento a carico dell’uomo, per episodi risalenti a un anno fa, in riferimento alla sua ex fidanzata, con cui conviveva all’epoca dei fatti, a Castelfidardo. Il suo avvocato, Antonio Gagliardi, ha presentato in aula l’avvenuta autopsia sul corpo di Sorrentino, in mancanza del certificato di morte che ancora non è stato rilasciato. Il caso ha avuto rilievo sulla stampa e sulle televisioni. La giudice Martina Marinangeli ha emesso il non luogo a procedere per la morte del reo. Stando alle accuse che lo portarono in tribunale, il 45enne avrebbe avuto diversi scatti di ira nei confronti della ex compagna, una 58enne, per motivi di gelosia ingiustificata. In quegli episodi, andati avanti da gennaio del 2024 a marzo dello stesso anno, Sorrentino avrebbe apostrofato la donna in malo modo, poi l’avrebbe strattonata e afferrata per il collo. Già prima della convivenza c’erano state delle avvisaglie. Questo modo di vivere avrebbe portato a gravi problemi di salute psichica e psicologica nella donna, e a una serie di sofferenze fisiche e morali tanto da indurla a lasciarlo. Sorrentino, nutrendo sospetti di infedeltà sulla 58enne, l’avrebbe controllata ossessivamente seguendola in ogni suo spostamento, e recandosi anche al posto di lavoro della compagna per farsi consegnare il cellulare e la password di accesso alle applicazioni, impedendole inoltre di avere rapporti con familiari, amici e colleghi di lavoro. La donna sporse poi denuncia alla squadra mobile.

ma. ver.