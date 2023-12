Maltrattamenti, sorveglianza speciale

Due misure di sorveglianza speciale sono state disposte dal Tribunale di Ancona su proposta del Questore Capocasa. La Sezione Misure di Prevenzione del tribunale ha ritenuto sussistenti gli elementi di pericolosità sociale dettagliati nella proposta di applicazione del Questore di Ancona, ritenendo dunque ragionevole formulare un giudizio prognostico, fondato su elementi di fatto rappresentati dalle pregresse condanne penali, dai carichi pendenti, da cui emerge l’elevata probabilità che i prevenuti commettano in futuro ulteriori delitti della stessa specie caratterizzati dall’idoneità a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica e tali da produrre grave allarme sociale.

Nel primo caso è stata disposta l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, determinata in due anni con il divieto di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi da ella frequentati a meno di 300 metri. Come dettagliato nella proposta a firma del Questore, il comportamento criminoso, tenuto dall’uomo nei confronti della sua compagna, ha messo in concreto pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica ingenerando un grave allarme sociale. In particolare l’uomo era stato condannato per maltrattamenti ed atti persecutori, messi in atto nei confronti dell’allora sua compagna.

Anche nel secondo caso è stata disposta l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno con una durata di due anni, ma nei confronti di un uomo condannato per reati contro il patrimonio e, nello specifico, autore di numerosi furti.