Ancona, maltrattamenti e violenze sulle 3 figlie: arrestato

Ancona, 3 aprile 2023 - Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo la condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della figlia adottiva. Dalle indagini, condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona, è emerso che maltrattava le tre figlie adottive, all'epoca dei fatti tutte minorenni, una delle quali fu vittima anche di violenza sessuale.

La vicenda emerse nel 2012, grazie agli insegnanti della scuola frequentata dalla ragazzina, che si accorsero del disagio che manifestava e allertarono la magistratura; i servizi sociali del comune di Falconara Marittima misero subito in protezione tutte e tre le minorenni. Dopo mesi di attività investigative, l'uomo venne inizialmente denunciato in stato di libertà, poi condannato in primo e secondo grado a 6 anni e 6 mesi di reclusione, sentenza confermata anche dalla Cassazione e che l'ha portato in carcere.