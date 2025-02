Malumore dei residenti “Strada dissestata urgente un intervento“

Continua a creare malumore la strada di Borgo Giannotti. "E’ dissestata e crea disagi agli automobilisti che si ritrovano a percorrerla giornalemente, mettendo a rischio anche le gomme. Lo stesso per chi cammina a piedi – lamenta una nostra lettrice – : i marciapiedi sono piccoli ed impediscono il normale fluire dei pedoni. Per coloro che viaggiano in sedie a rotelle, potrebbero trovarsi in punti stretti a causa delle macchine parcheggiate lungo la carreggiata, o più semplicemente trovarsi in difficoltà per le molte buche presenti".