Malvivente in carcere: sequestrate case e auto

Quattro abitazioni e due autovetture di pregio sono state sequestrate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile a un 33enne di Ostra che era stato arrestato gennaio. . Il provvedimento è stato disposto dal Gip di Ancona relativamente alle indagini su una serie di reati, messi a segno insieme ad altri due complici, per cui l’uomo sta già scontando la pena: si tratta di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e sequestro di persona. I tre avrebbero costituito una banda dedita allo spaccio e operante nelle provincie di Ancona e Pesaro Urbino. Per recuperare i soldi dai clienti, avrebbero messo compiuto atti estorsivi e aggressioni, venute a galla a seguito di una denuncia sporta da una delle vittime ai militari che hanno subito avviato le indagini. Minacce verbali a cui sarebbero susseguite, almeno in alcuni casi, aggressioni fisiche per ottenere il pagamento dello stupefacente. Nell’ambito degli accertamenti sulla situazione economica e patrimoniale dei tre, è emerso che il 33enne è proprietario di quattro immobili nel comune di Ostra, e di 2 autovetture, un’Audi e una Bmw, per un valore patrimoniale complessivo che si attesta sui 200 mila euro. Redditi incompatibili con lo status di disoccupato che il 33enne ha dichiarato ai militari. Il Gip ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di tutti i beni appartenenti al pusher.