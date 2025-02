Malviventi in azione a Trecastelli. I sistemi di sicurezza di Poste sventano l’assalto a un bancomat

Poste Italiane, sventato un colpo nella filiale a Ponte Rio di Monterado, il tutto è stato possibile grazie a sofisticati algoritmi e all’analisi in tempo reale, questo sistema è in grado di generare allarmi e alert quando vengono rilevate situazioni di rischio, come intrusioni, comportamenti sospetti o anomalie nei movimenti. Il colpo è stato tentato da ignoti nella notte tra il 3 e il 4 febbraio. Ignoti hanno tentato il colpo in via primo maggio 29: quando la Situation Room di Roma, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, ha ricevuto un allarme proveniente dal sistema di videoanalisi. Attraverso le telecamere di sorveglianza remotizzate, gli operatori hanno individuato tre individui intenti a manomettere lo sportello Atm Postamat e a forzare la porta d’accesso dell’ufficio. Per scoraggiare l’azione criminale, la centrale ha attivato immediatamente la sirena con sintesi vocale, costringendo i malviventi alla fuga e allertato le forze dell’ordine, che giunte sul posto, hanno constatato il tentativo di effrazione con la porta danneggiata, mentre lo sportello Atm Postamat risultava ancora integro. A seguito dell’accaduto, è stato garantito un presidio fisso di vigilanza sul posto, rafforzando le misure di sicurezza e prevenendo eventuali nuovi tentativi di intrusione. Poste Italiane, inoltre, ha previsto per gli Uffici Postali di Ancona e provincia, la presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 439 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli Atm Postamat, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.