Mamamia, c’è il "Random Party": vestiti e musica senza regole

E’ uno degli eventi più amati dai giovani, che grazie ad esso possono sfogare tutta la loro fantasia. Stiamo parlando del ‘Random Party’, che il Mamamia di Senigallia oggi (dalle ore 23 alle 4) propone nella sua ‘Easter edition’, ovvero la versione pasquale. E’ l’unico e originale party senza regole, dove si ascolta musica a caso, si balla a caso e ci si veste a caso. Un vero e proprio show al quale si va vestiti ‘senza pensare’, con palloni gonfiabili, ciambelle da mare, parrucche e qualsiasi altra cosa venga in mente.

Una serata in cui si ascolta musica selezionata dai dj senza nessuna logica, passando dalle hit più trash ai Queen in un secondo. Nel club di via Fiorini torna in esclusiva per il territorio una delle feste più celebri d’Italia, una serata dove tutto è concesso e nella quale chi decide di partecipare non deve fare nulla di particolare. O meglio, deve solo essere sé stesso, pescare dall’armadio dei vestiti assolutamente casuali (anche maschere e gadget sono ben accetti) e lasciarsi trasportare dall’euforia generale. Come dicono gli ideatori, ‘vi invitiamo a portare qualsiasi cosa vogliate: palloni di spugna, gonfiabili, vestiti di carnevale, pistole ad acqua... Insomma sbizzarritevi e divertitevi! Al Random, la musica non viene mixata, ma scelta casualmente e senza logica. Potrete quindi divertirvi ballando i successi di tutti, ma proprio tutti i generi’.