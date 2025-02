Mamamia, le novità del cartellone. Sul palco Chiello e i "Patagarri"

Si arricchisce di due nuovi concerti il programma primaverile del Mamamia di Senigallia. I nomi sono quelli del trapper Chiello e dei Patagarri, attesi rispettivamente il 4 maggio e il 14 giugno. Il primo è un vero evento, perché rappresenta la data zero del cantante, per la prima volta impegnato in un tour nei principali club italiani. Solo 8 le date previste (biglietti in prevendita su Ticketone, Ticketmaster.it, Ciaotickets e https://bit.ly/chiellolive2025). Il 14 febbraio Chiello duetterà con Rose Villain a Sanremo nella serata delle cover, interpretando ‘Fiori rosa, fiori di pesco’ di Battisti. L’artista si afferma tra i protagonisti della scena trap italiana insieme al collettivo FSK Satellite, con cui raggiunge tra l’altro il disco di platino per l’album d’esordio ‘FSK Trapshit’. Dopo lo scioglimento del gruppo avvia una carriera solista di successo, con l’atteso primo album ‘Oceano Paradiso’, disco d’oro a pochi mesi dall’uscita. Forte di questo successo, viene invitato come ospite ai live di ‘X Factor’, dove si esibisce con la hit ‘Quanto ti vorrei’. Nell’estate 2022 partecipa ai Tim Summer Hits e alla finale dei Tim Music Awards all’Arena di Verona, e pubblica il singolo ‘Cuore tra le stelle’. Nel 2023 escono il singolo "Milano Dannata" e il secondo album "Mela Marcia"’. L’anno scorso è la volta di ‘Limone’, ‘Stanza 107’ e ‘Ho sbagliato ancora a ottobre’.

I Patagarri, reduci dal sold out lampo a Roma e Milano, con date triplicate sia all’Hacienda che all’Alcatraz, hanno annunciato ‘L’ultima Ruota Del Caravan Tour Estate 2025’, occasione per ascoltare dal vivo il nuovo elemento nella band, il bassista Nicholas Guandalini. La band milanese, con il suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente, crea un contrasto tra la voglia di fuggire dalla quotidianità e la durezza della vita che si affronta per inseguire il proprio sogno musicale. Il loro brano "Caravan", contenuto in ’’X Factor Mixtape’ è infatti un grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini, se necessario. Il caravan rappresenta un rifugio, un simbolo di resistenza alla cultura dominante, ma anche un veicolo di speranza e di sogni da non rinnegare.