Senigallia, 28 ottobre 2019 - A quasi un anno dalla strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo è pugno di ferro contro i locali che non sono a norma o dove i comportamenti degli avventori non sono rispettosi delle leggi. Continua senza sosta il giro di vite delle forze dell’ordine sulla sicurezza nei locali e discoteche frequentate anche da giovanissimi. A una settimana dalla chiusura forzata del Nigh Club lungo strada della Bruciata, per gravi carenze sia sotto il profilo autorizzativo, sabato mattina i sigilli sono scattati anche per il Mamamia, la nota discoteca di via Fiorini, spesso teatro di risse e di spaccio di droga all’esterno o in prossimità del locale.

Proprio per questo la licenza è stata sospesa per dieci giorni, fino al 4 novembre. Il decreto, emesso dal Questore di Ancona, deriva da una iniziativa promossa dai Carabinieri di Senigallia, coordinati dal capitano Francesca Romana Ruberto, che negli ultimi mesi sono intervenuti varie volte nella discoteca per aggressioni e altri episodi di violenza, che hanno destato allarme nella comunità.

I Carabinieri hanno avanzato una proposta di sospensione della licenza, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. Proposta che è stata accolta dal Questore. La tutela della sicurezza dei ragazzi che frequentano non solo il Mamamia ma tutti i locali in generale deve venire prima di tutto. Da mesi le forze dell’ordine monitorano ogni situazione legata alla presenza di giovani in locali pubblici, spazi all’aperto e situazioni comunque di aggregazione. Una stretta iniziata dopo la strage della Lanterna Azzurra, dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre sono morti cinque minorenni e una mamma.

Il primo a chiudere, con un’ordinanza datata 1 gennaio 2019, era stato l’Etho di Marzocca per «carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi». Lo scorso 6 maggio è stata predisposta la revoca della licenza della discoteca rilasciata il 16 marzo del 2007 e anche la decadenza della Scia per Somministrazione Alimenti e Bevande aperta al pubblico.

Stoppata temporaneamente, lo scorso aprile, l’attività dello 'Sugar Suite', locale sottoposto a un sequestro per la mancata autorizzazione al pubblico intrattenimento. Nelle scorse settimane è stato nominato anche un nuovo membro della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo gestita in forma associata fra Comune di Senigallia e Comune di Montemarciano. Si tratta di Mirko Mancini, esperto in elettronica.