Mambelli e il suo volume "Assunta e la Balena" da Affinità Elettive con la voce della Costantini

Si chiude oggi ‘La Biblioteca filosofica’, la novità del ‘Festival del Pensiero Plurale’ di Ancona. Oggi (ore 18) alla libreria Affinità Elettive, in corso Stamira, Renata Mambelli parlerà del suo libro ‘Assunta e la Balena’, affiancata da Milena Costantini (voce recitante). Il volume racconta di un esodo verso la terra promessa, lontano dal vecchio mondo, un’emigrazione che a inizio del ‘900 coinvolse migliaia di italiani, che se ne andavano per strade sconosciute, con il bagaglio delle loro vecchie vite sulle spalle, a confrontarsi con realtà che spesso non capivano. Anche la protagonista del libro parte senza sapere cosa l’aspetta. Uno strappo, una redenzione, e l’epifania di un mondo potente come un mostro marino che dagli abissi salta nella luce. Gli incontri sono coordinati dal direttore artistico Antonio Luccarini.