Ancona, 12 novembre 2021 - Un figlio di 17 anni, due volte vittima di aggressione da parte di bulli. Una durante la notte bianca del 2019: fu accerchiato e picchiato. L’altra il 24 settembre scorso, nei bagni pubblici: due adolescenti lo hanno rapinato dopo averlo preso a calci, appena uscito dalla toilette. La mamma del minore è corsa ai ripari. Non solo ha denunciato i fatti alle forze dell’ordine ma si sta dando da fare per far arrivare anche nelle Marche i City Angels, l’associazione nata a Milano nel 1994 che raccoglie volontari che aiutano i più deboli come senzatetto e migranti ma anche vittime di criminalità.

Lo Stato aiuti queste leonesse di famiglia - di Massimo Pandolfi

Patrizia Guerra, essere mamma quando dei ragazzini adolescenti sono violenti e cattivi senza motivo non è facile vero?

"No, perché hanno la stessa età di mio figlio e avranno anche loro delle mamme preoccupate infatti non le giudico. Chi è mamma si può trovare anche dall’altra parte, ti puoi ritrovare un figlio bullo. Io mi sento vicina a queste mamme, non le giudico, magari hanno chiesto aiuto ma non lo hanno trovato. La prima reazione da genitore, quando tuo figlio subisce delle violenze gratuite è quella di dare una bella lezione a chi gli ha fatto del male ma io non l’ho mai pensato. Con la violenza non si risponde con altra violenza, bisogna cercare di attrarre i ragazzi con qualcosa di bello. Un bullo non vuole essere bullo. Io ne so qualcosa"

Come mai?

"Sono stata bullizzata anche io da piccola e sono stata una bulla, per razione. E’ molto brutto. Subire ti abbassa l’autostima, non vuoi più vivere quindi reagisci bullizzando anche tu. Magari chiedi anche aiuto ma se non trovi chi ti ascolta non ne esci".

Lei come ha fatto?

"Ho trovato il mio maestro di karate che mi ha aiutata. Volevo imparare le arti marziali per difendermi ma avevo solo molta rabbia addosso infatti erano più le volte che finivo fuori dal tatami rispetto a quelle in cui facevo lezione. Lui mi ha insegnato la disciplina, le regole, mi ha insegnato a non fare il ring per la strada come invece succedo oggi. Ho fatto arti marziali per 16 anni".

Come ha reagito alle violenze subite da suo figlio?

"Dopo la prima aggressione avevo voglia di stenderli tutti per terra ma mi sono fermata. Quando mio figlio è stato aggredito la prima volta sono arrivata io a bloccare il braccio di uno dei bulli che stava lì. Potevo fargli male, non ho voluto".

Come sta portando avanti il progetto con i City Angels?

"Ad ottobre sono stata a Milano a conoscere il fondatore Mario Furlan, ero con mio marito. Insieme a dicembre inizieremo il corso per diventare city angels, poi ho parlato della questione anche alla sindaca della mia città Valeria Mancinelli che ci appoggia. Spero che parta un gruppo di volontari anche qua per l’inizio del prossimo anno. Vorrei l’appoggio delle istituzioni, da sola non faccio nulla".

Ci sono mamme preoccupate come lei?

"Sì ma hanno paura di metterci la faccia, temono ritorsioni, le temo anche io ma la paura va gestita e per mio figlio darei la vita. Vorrei che prendessero coraggio insieme a me".