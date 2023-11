"Mamma coraggio" entra a far parte dell’associazione Nico

Da mamma coraggio a referente per Ancona dell’associazione Nico, nazionale italiana calcio olimpionici e campioni dello sport. Patrizia Guerra entra nel progetto "Uniti nel sociale" un progetto di prevenzione del disagio giovanile, bullismo, cyberbullismo e violenza di genere. Andando soprattutto nelle scuole si cercherà di fare lezioni di gentilezza, sensibilizzando i ragazzi, già da piccoli, a contrastare ogni tipo di violenza, in tutte le sue forme. Attraverso il web sono proprio i giovanissimi i maggiori protagonisti di vessazioni, minacce nei confronti dei loor coetanei, soprattutto se fragili e indifesi. Attraverso lo sport e i campioni del mondo sportivo, l’associazione Nico farà campagna di sensibilizzazione. Si incoraggerà gli adolescenti a cercare aiuto nei momenti di disagio, a segnalare atteggiamenti di bullismo e di violenza di genere. Il progetto è destinato non solo alle scuole ma anche ai genitori e ai docenti. I campioni dello sport che hanno aderito a Nico sono diversi e sono pronti a raccontare le proprie esperienze e ad ascoltare i problemi degli adolescenti. Responsabile per le Marche per la Nico sarà Veronica Sansuini. Per Ancona sarà Patrizia Guerra, campionessa di Karate. Farà parte del gruppo che organizzerà eventi in tutta la provincia. Una nuova realtà per portare in tutta la regione i principi e i valori dell’associazione. Saranno promossi i valori dello sport, del sociale, della beneficenza. Tutto questo insieme ai campioni dello sport, medagliati, olimpionici e leggende sportive che hanno portato sul gradino più alto del podio la bandiera italiana. Nel team, oltre a Guerra, ci sono Daniele Mancioli, Nicoletta Silvi, Monica Antonacci, Michele Cesari, Andrea Cesari, Raffaella Belelli e Maria Barbarisi.

ma. ver.