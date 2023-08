Mamma e figlia scomparse "Fuga" di notte tre settimane fa

Mamma e figlia caricano l’automobile in piena notte e scompaiono nel nulla. I loro telefonini sono muti da giorni e giorni e i familiari, in ansia per loro, non riescono a mettersi in contatto con loro in alcun modo. Le due donne, entrambe maggiorenni mancherebbero ormai da tre settimane a Castelplanio, in Vallesina e i loro familiari, preoccupati, nei giorni scorsi, si sono rivolti alla polizia per denunciarne la scomparsa. Escluderebbero infatti che possa trattarsi di una semplice vacanza: la donna, tra i quaranta e cinquant’anni, avrebbe avvertito e non si sarebbe invece resa irreperibile. Muti anche i social network per le due donne. Perché poi partire in piena notte senza avvertire nessuno e rendendosi irreperibili in ogni modo?

Un mistero, un rebus per i familiari delle due castelplanesi che sono in ansia per le sorti delle due donne che vivono da tempo da sole. Si tratterebbe di un allontanamento volontario di una mamma con sua figlia, da poco maggiorenne, ma i contorni della vicenda hanno spinto i familiari a dare l’allarme alle forze dell’ordine che si sono attivate per le ricerche pur inquadrando l’episodio come allontanamento volontario. Madre e figlia vivono da tempo da sole in un appartamento nella frazione Macine di Castelplanio, in una palazzina dove abitano anche altri familiari stretti della mamma i quali non sarebbero proprio darsi spiegazioni su questa scomparsa. Sono trascorse ormai tre settimane, costellate di interrogativi. Una vicina le avrebbe viste in piena notte, sotto casa, caricare l’automobile di oggetti, probabilmente vestiario e non solo per poi allontanarsi e non fare più rientro. Avrebbero portato diversi oggetti, cibo e vestiario ma non i loro telefonini che risulterebbero irraggiungibili da tempo. Le due donne, entrambe non occupate, secondo quanto riferiscono vicini e persone del posto, avrebbero una vita piuttosto tranquilla e riservata. Ultimamente la mamma di Castelplanio, secondo quanto riferito da persone che la conoscono bene, avrebbe frequentato ambienti vicini al mondo dell’esoterismo e si sarebbe avvicinata a nuove pratiche spirituali. Più riservata invece la figlia che usciva raramente di casa. Le indagini sono in corso e proseguono nel più stretto riserbo. Si cerca di capire dove le due donne si siano dirette e se fossero davvero sole. Qualcuno le avrebbe viste poche ore la loro partenza da Castelplanio, transitare con l’automobile a Pesaro. Poi il buio.

Sara Ferreri