Mamma e figlia scomparse I bagagli e la fuga in auto di notte Telefoni spenti, la pista esoterica

di Sara Ferreri

CASTELPLANIO (Ancona)

Mamma e figlia appena maggiorenne scomparse in piena notte dalla loro abitazione a Castelplanio, nessun motivo, nessuna traccia. Ma una speranza: dalle telecamere potrebbero arrivare indizi importanti. La polizia indaga a 360gradi sullo strano caso di scomparsa delle due donne, entrambe disoccupate, ormai tre settimane fa. L’auto della mamma sarebbe stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza, probabilmente quelle dell’autostrada. La vettura avrebbe proceduto in direzione nord poco dopo l’allontanamento da Castelplanio e sarebbe uscita al casello di Pesaro per poi far perdere le proprie tracce. Da qui l’auto – che a bordo probabilmente aveva mamma e figlia, difficile dire se sole – sarebbe divenuta come fantasma. Nessun avvistamento né segnalazione.

Di qui la denuncia dei familiari, preoccupati, alle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dai vicini, le due donne avrebbero caricato l’automobile in piena notte di borse, vestiario e oggetti vari per poi andarsene. Come se dovessero affrontare, vista la partenza notturna, un lungo viaggio. Così hanno pensato i familiari, ma le due donne di fatto sono scomparse. I loro telefonini sono muti da tre settimane e i familiari da quel giorno non riescono a mettersi in contatto con loro in alcun modo.

"Ho saputo del fatto – commenta il sindaco Fabio Badiali- ma so che è stato inquadrato come allontanamento volontario e trattandosi di due maggiorenni non abbiamo elementi che destino preoccupazione". I familiari, però, nei giorni scorsi si sono rivolti alla polizia per denunciare la scomparsa. Loro sembrano escludere che possa trattarsi di una semplice vacanza: la donna, tra i quaranta e cinquant’anni, l’avrebbe comunicato e non si sarebbe invece resa irreperibile. Muti anche i social network. Le domande che assillano chi conosce le due donne, sono da giorni sempre le stesse: "Perché partire in piena notte senza avvertire nessuno e rendendosi irreperibili in ogni modo?".

Un vero rompicapo per i familiari, che temono che le due possano essere finite in ambienti ‘sbagliati’. Madre e figlia vivono da tempo sole in un appartamento nella frazione Macine di Castelplanio, ma in una palazzina dove abitano anche altri parenti stretti della mamma, i quali non si sarebbero accorti della partenza e non sanno darsi spiegazioni. C’è anche un aspetto inquietante: ultimamente la mamma di Castelplanio, secondo quanto riferito da persone che la conoscono bene, avrebbe frequentato ambienti vicini al mondo dell’esoterismo e si sarebbe avvicinata a nuove pratiche spirituali. Elementi che preoccupano ancora di più. La figlia conduce una vita piuttosto solitaria ed è molto legata a sua mamma. E insieme sono svanite nel nulla.