Mamma e figlio investiti: l’ovetto salva il piccolo

E’ stata sfiorata la tragedia ieri mattina a Filottrano, davanti a tanti di passaggio. Erano circa le 9.30 quando una mamma con il figlio di 4 mesi, sistemato nel passeggino ovetto, sono stati centrati da un’auto mentre la donna attraversava la strada, sulle strisce pedonali, nei pressi di via dell’Industria. L’auto ha impattato contro l’ovetto che è stato poi stato trascinato per una decina di metri mentre la mamma del piccolo è stata urtata dalla vettura.

Il neonato, miracolosamente, è rimasto sempre agganciato al passeggino, andato completamente distrutto, senza però essere sbalzato all’esterno, sull’asfalto. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato in volo Icaro, atterrato poi in un campo adiacente alla via. Immediatamente il personale medico e sanitario dell’infermieristica di Filottrano ha soccorso il piccolo che è rimasto sempre vigile e cosciente.

Caricato sull’ambulanza, è stato accompagnato fino all’elicottero per poi essere trasferito all’ospedale Salesi assieme alla mamma che, pure, è stata poi accompagnata a Torrette. Sul posto, per i rilievi, c’era una pattuglia della polizia locale. Le loro condizioni non sarebbero gravi ma il bambino, considerata l’età, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici possibili in casi di trauma simili all’ospedale pediatrico dove si trova tuttora. Sotto choc la donna alla guida della macchina, 65enne del posto al volante di una Micra, che non ha subito lesioni dall’incidente.

Non si conoscono i motivi dell’investimento su cui stanno tuttora indagando i vigili. La struttura del passeggino è rimasta incastrata davanti al mezzo, distrutto appunto, lasciando "immobile" un’immagine tragica di quello che sarebbe potuto accadere. Via dell’Industria negli anni è stata spesso teatro di schianti anche molto gravi con il coinvolgimento di macchine e ciclisti. Quello di ieri in particolare è stato un incidente choc per i filottranesi, che chiedono con urgenza dissuasori in zona per prevenire il verificarsi di episodi simili. Sono tantissimi intanto i messaggi di solidarietà che continuano ad arrivare alla famiglia, alla mamma e al suo bambino ricoverati, con l’augurio di una guarigione nel più breve tempo possibile.

Silvia Santini